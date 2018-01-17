لافروف يعقد اجتماعا مع سفراء دول عربية وممثلي جامعة الدول في موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني، إن الوزير سيرغي لافروف عقد اجتماعا مع سفراء دول عربية وممثلي جامعة الدول العربية في موسكو.

موسكو- سبوتنيك وذكر لافروف، خلال اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية وممثل جامعة الدول العربية في موسكو، أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم إقامة حوار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مختلف الساحات الدولية.

وأوضحت الوزارة أنه "خلال المناقشة، تم توجيه الاهتمام الرئيسي لمشكلات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأشارت إلى أنه جرى أيضا تبادلا شاملا للآراء بشأن الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مهام تخفيف حدة التوتر في المنطقة وحل الأزمات.