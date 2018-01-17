بسبب احتجاجات الخبز... اعتقال زعيم الحزب الشيوعي في السودان

اعتقل الأمن السوداني، الأمين العام للحزب الشيوعي المعارض مختار الخطيب، اليوم الأربعاء، لتنظيم الحزب تظاهرة في الخرطوم، احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.

© REUTERS/ AMMAR AWAD تمديد اعتقال عهد التميمي

صرح علي سعيد، المتحدث باسم الحزب لوكالة " فرانس برس "، أن عناصرا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتقلوا زعيم الحزب في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.

وتابع "اليوم عند الساعة 3.00 صباحا (01.00 ت غ)، وصلت شاحنتان على متنهما عناصر مسلحة من جهاز الأمن والمخابرات إلى منزل الأمين العام مختار الخطيب واقتادوه إلى جهة مجهولة".

وأضاف "لا نعرف مكانه لكننا نعرف أن جهاز الأمن والمخابرات أخذه".

وخرجت تظاهرات في مناطق من السودان بينها الخرطوم، بعد رفع أسعار الخبز بأكثر من الضعف في وقت سابق هذا الشهر عقب ارتفاع أسعار الطحين.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وضربت المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم.

وأكد الحزب الشيوعي أن أعضاءه سيواصلون حشد الناس وتنظيم تظاهرات، فيما دعا "حزب الأمة"، أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، إلى تظاهرة ضد الحكومة في وقت لاحق الأربعاء، بحسب "أ ف ب".