المعارضة السودانية تطالب بإزاحة الحكومة بدون عنف

دعت بعض القوى المعارضة السودانية، جميع المواطنين السودانيين في الداخل والخارج، إلى تصعيد مطالبهم، سعيا لإزاحة الحكومة الحالية، بكافة الوسائل، كالاحتجاج والاعتصامات المدنية السليمة في كل البلاد.

الخرطوم — سبوتنيك. قال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي: "بعد اليوم، يجب أن يعبر الجميع بطريقته بالوسائل السلمية حتى إقامة نظام حكم جديد في السودان، ونطالب كل قوى السياسية السودانية الموجودة في الخارج، بالتوضيح للسفارات السودانية بأن النظام في السودان قد فشل، وحان الأوان لنظام ديمقراطي جديد في السودان".

وأضاف المهدي أنه "قد توحدت الصفوف المعارضة، كي نعمل لإقامة نظام جديد، وقد تمت كل التحضيرات البديلة للنظام الحالي لنظام جديد بإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية وفي الصحة والتعليم لبرنامج جديد في البلاد".

وطالب المهدي، الذين يحملون السلاح ضد الحكومة الحالية "بوقف إطلاق النار إلى فترة غير محددة، لتهيئة الحراك الداخلي ومساندته حتى نصل الهدف بإزالة النظام الحالي، بكل الطرق الخالية من العنف".

من جهته، قال رئيس حزب البعث الاشتراكي في السودان، علي الريح السنهوري، في مؤتمر صحفي: "أدعو الشعب السوداني، لمواصلة طريق الاحتجاجات بكل الأحياء والمناطق ودور العمل، حتى نحقق إسقاط الحكومة وكل مرتكزاتها".