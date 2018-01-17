ترامب يتصل بأمير الكويت

كما شكر الرئيس ترامب أمير الكويت على جهوده لتعزيز الوحدة في منطقة الخليج، وهنأه بمناسبة فوز الكويت وتوليها مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
من ناحيته، أعرب الشيخ صباح الأحمد للرئيس ترامب عن خالص تقديره على هذا التواصل، الذي يجسد أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الصديقين، راجيا له "دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة وشعبها دوام الرقي والازدهار".
وأطلع الشيخ صباح الأحمد الرئيس الأمريكي على آخر التطورات في الخليج، وأكد الزعيمان مجدداً على أهمية "مجلس التعاون الخليجي"، كمنظومة إقليمية.
من جهة أخرى، بحث ترامب والشيخ صباح الأحمد المجالات، التي يمكن للولايات المتحدة والكويت زيادة التعاون فيها، وبشكل خاص القضايا الأمنية الهامة للبلدين.
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