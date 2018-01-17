ترامب يتصل بأمير الكويت

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا مستجدات الأحداث في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

© AFP 2018/ STRINGER الكويت: عقاب مشدد نظير الإساءة إلى أمير قطر

ووفقاً للوكالة الكويتية ، "تمنى الرئيس الأمريكي لأمير الكويت دوام الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار".

كما شكر الرئيس ترامب أمير الكويت على جهوده لتعزيز الوحدة في منطقة الخليج، وهنأه بمناسبة فوز الكويت وتوليها مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

من ناحيته، أعرب الشيخ صباح الأحمد للرئيس ترامب عن خالص تقديره على هذا التواصل، الذي يجسد أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الصديقين، راجيا له "دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة وشعبها دوام الرقي والازدهار".

وأطلع الشيخ صباح الأحمد الرئيس الأمريكي على آخر التطورات في الخليج، وأكد الزعيمان مجدداً على أهمية "مجلس التعاون الخليجي"، كمنظومة إقليمية.

من جهة أخرى، بحث ترامب والشيخ صباح الأحمد المجالات، التي يمكن للولايات المتحدة والكويت زيادة التعاون فيها، وبشكل خاص القضايا الأمنية الهامة للبلدين.