السعودية تتيح للأجنبيات العمل في مهن المواطنين بشرط

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه يحق لزوجة المواطن الأجنبية التي لديها أبناء أو بنات، العمل في المهن المقصورة على السعوديين، مع احتساب الأبناء أو البنات في نسبة التوطين.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE السعودية تحظر استيراد أحد المنتجات المصرية

ووفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، جاء ذلك خلال رد الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على تساؤل إحدى المغردات: "أنا زوجة مواطن وأم مواطن، وأعمل في القطاع الخاص لأكثر من سنة، واليوم أبلغوني بصدور قرار جديد ينص على أن زوجة المواطن لا يحق لها العمل في المهن المقصورة على السعوديين".

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر في أكتوبر الماضي قرارا يسمح لأم المواطن، وأم المواطنة، وابن المواطنة، وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، على أن يحتسبوا بواحد في نسبة التوطين.

وكانت وزارة العمل أفادت أخيرا أنها لا تسمح بعمل زوج المواطنة غير السعودي في المهن المقصورة على السعوديين، فيما يحتسب زوج المواطنة في نسبة التوطين بواحد في برنامج في المهن غير المقصورة على السعوديين.