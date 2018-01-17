قطر: جاهزون لأي اعتداء وما زلنا متمسكين بالحوار

قال خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، إن "دولة قطر قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء وأن الدوحة لا تزال تدعم مبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتتمسك بالحوار كنهج لحل الأزمة الخليجية".

جاءت تصريحات العطية على هامش حوار له في المعهد الروسي للدراسات الدفاعية والاستراتيجية في لندن بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء بشؤون الدفاع وعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين، بحسب صحيفة العرب القطرية.

© Sputnik. Vitaly Belousov قطر تستعين بإيران في الملف الأكثر جدلا

وأضاف أن "الإمارات افتعلت أزمة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية متجهة للبحرين للتغطية على قضية احتجاز الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني من قبل أبوظبي".

وكان الشيخ عبد الله، وهو من أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، ظهر في تسجيل مصور يوم الأحد الماضي، قال فيه إنه محتجز في أبو ظبي، فيما أكدت السلطات الإماراتية في بيان رسمي أنه كان ضيفًا على دولة الإمارات بناء على طلبه، وأنه حر في تنقلاته ويمكنه المغادرة إلى أية وجهة يشاء.

وحول ما أثارته أبوظبي بأن دولة قطر تدعم "الإخوان المسلمين" قال الوزير القطري إن: "قطر لا تتعامل مع الجماعات والأحزاب بل تتعامل مع الحكومات…ومصر خير دليل".

وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، وهو ما تنفيه الدوحة.