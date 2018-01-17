وزير سوداني يكشف عن "مخطط إقليمي" وسيناريو إشعال الحرب

قال حامد محمد النور ممتاز، وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، إن السودان حريص على تطوير علاقاته الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية، أكد الوزير لدى مخاطبته الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس العلماء والخبراء السودانيين في الخارج بجهاز المغتربين ظهر اليوم، "حرص الحكومة على حل كل الإشكاليات العالقة مع دول الجوار عبر التفاوض المشترك وعدم التصعيد بأي وسيلة من الوسائل".

وقال إن هناك "محاولات في المحيط الإقليمي إلى تجميع أشتات الحركات المسلحة لوضع عراقيل جديدة لإحداث استنزاف بوضع السودان في حرب من جديد لتعطيل التنمية والتقدم".

© AFP 2018/ ZACHARIAS ABUBEKER دبلوماسي سابق: مصر ليست ضد السد... والتصعيد واضح من السودان

وأوضح حامد ممتاز إن تجربة مشروع الحوار الوطني كانت مشروعا سياسيا متكاملا لإيجاد الحلول بإجماع قومي بين كافة أطياف الشعب السوداني والأحزاب السياسية والتي خرجت بتوصيات تم بموجبها تكوين حكومة الوفاق الوطني بالتشكيلات السياسية الموجودة في السودان في الوقت الذي لم تتوفر فيه رؤى كلية لمعالجة الأزمات في السودان طيلة العقود الماضية.

وأشار إلى أنه وبموجب الحوار الوطني حدث تحول سياسي في السودان أصبح الوضع السياسي معه في السودان بصورة أفضل من ذي قبل.