"العربي الجديد": البشير يقبل استقالة وزير الخارجية

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن الرئيس السوداني عمر البشير، قبل رسميا، استقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور، وكلف بدلا عنه مطرف صديق.

وقالت الصحيفة إن مصادر مطلعة أفادت بأن استقالة وزير الخارجية، جاءت ردا على ما اعتبرته تجاوزا لاختصاص وزارته، وذلك بعد تشكيل لجنة خاصة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية، عوض الجاز.

يذكر أن صديق شغل عدة مواقع سابقة، في مقدمتها سفير السودان في جوبا، كما شغل موقع وزير دولة.

ويتولى صديق في الوقت الحالي منصب مسؤول ملف حوض النيل في حزب المؤتمر الحاكم.

وعمل الغندور وزيرا للخارجية منذ 6 يونيو عام 2015.