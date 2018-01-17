حقيقة رقص فيفي عبده في السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا يشير إلى إقامة الفنانة المصرية فيفي عبده دورة تدريبية للرقص الشرقي في المملكة العربية السعودية.

© AFP 2018/ MOHAMMED AL-SHAIKH بالصور... الحزن يعم قرية في السعودية

وأثار الإعلان الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا واسعا في السعودية.

فكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية حقيقة الأمر وقالت إن الإعلان وهمي ولا أساس له من الصحة.

وأكدت الصحيفة أن إمارة منطقة مكة المكرمة وجهت الجهات الأمنية بملاحقة مروجي الإعلان الوهمي، عن دورة رقص شرقي للرجال والنساء للراقصة المصرية فيفي عبده في مدينة جدة.

ودحضت مصادر للصحيفة مزاعم إقامة الدورة التي روج لها البعض في تطبيقات التواصل الاجتماعي وقالت إنه "لا وجود لها من الأساس"، وتوعدت ما وصفتهم بمروجي الشائعة بتطبيق العقوبات عليهم حسب نظام الجرائم المعلوماتية.

إمارة منطقة مكة المكرمة توجه الجهات الأمنية بملاحقة مروجي إعلان وهمي، عن دورة رقص شرقي للرجال والنساء للمصرية فيفي عبده في مدينة #جدة. pic.twitter.com/8bay7JVIJX — اخبار جدة jeddah (@me_jeddah) January 17, 2018

وكان إعلان قد انتشر في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" يشير إلى إقامة الفنانة المصرية فيفي عبده دورة تدريبية عن الرقص الشرقي لـ9 أيام مقابل ثلاثة آلاف ريال.

وحسب "عكاظ" أوضح المستشار القانوني المحامي فهد محبوب أن المادة السادسة في عقوبات الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية تؤكد أن مرتكبها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية.

وقال محبوب إن جريمة الترويج لـ"إشاعة الدورة" تندرج تحت الجرائم المعلوماتية.