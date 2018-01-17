تركيا: نفد صبرنا وسيتم اتخاذ خطوات في سوريا لضمان الأمن القومي

© AP Photo/ Germano Assad تركيا تحتل سوريا "بالتدريج"... العثور على شهادات مدرسية شمال حلب باللغة التركية (صور)

أنطاليا — سبوتنيك. صرح نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، بأن تشكيل قوات أمن الحدود شمالي سوريا يهدد الأمن القومي التركي، داعيا الولايات المتحدة لإنهاء دعمها للوحدات الكردية شمالي سوريا، ومحذرا من أن تركيا ستخذ تدابيرا من أجل حماية أمنها.

وقال بوزداغ خلال مؤتمر صحفي: "إن تشكيل جيش إرهابي تحت اسم أمن حدودي يهدد الأمن القومي التركي".

وتابع نائب رئيس الوزراء التركي "لقد نفذ صبر تركيا وسيتم اتخاذ خطوات لضمان الأمن القومي من أجل بقاء تركيا وهي عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة".

وأضاف: "تركيا استخدمت القنوات الدبلوماسية حتى الأخير حول التطورات في عفرين والمناطق السورية الأخرى".

وأكد أن "إنهاء أمريكا دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية يشكل أهمية كبيرة".

مشددا أن "تركيا لا تحتاج لإذن من أي أحد".