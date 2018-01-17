تفاصيل مقتل الداعية السعودي عبد العزيز التويجري في غينيا

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم، مقتل الداعية السعودي المعروف، عبد العزيز بن صالح التويجري، برصاص مسلحين مجهولين في غينيا.

© AFP 2018/ MOHAMMED AL-SHAIKH بالصور... الحزن يعم قرية في السعودية

ووفقا لما نشره موقع "سبق"، يتواجد التويجري في غينيا ضمن بعثة دعوة وبناء مساجد.

وقتل الداعية السعودي في قرية كانتيبالاندوغو، برصاصتين في الصدر حين كان راكبا دراجة نارية مع أحد سكان القرية متوجها لسيارته.

وأشارت المصادر إلى أن الداعية لفظ أنفاسه فورا، بينما تعرض مرافقه لإصابة خطيرة وتم نقله إلى المستشفى.

نحتسب شهيداً في سبيل الله الشيخ عبدالعزيز بن صالح التويجري الذي قتلته أصابع الخرافة والبدعة والتآمر على الحق إثر خروجه من قرية وثنية في غرب افريقيا كان يدعوهم إلى دعوة التوحيد دعوة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

(وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا يالله العزيز الحميد) — د محمد السعيدي (@mohamadalsaidi1) January 17, 2018

وأوضحت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية أفادت بأن التويجري ألقى خطبة لم تنال رضا مجموعة من السكان المحليين، لينصبوا له كمينا.

يذكر أنه إلى الآن لم تتضح هوية منفذي الهجوم.