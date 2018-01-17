ماكرون يؤكد دعم فرنسا للمعارضة السورية الموحدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء أن الرئيس إمانويل ماكرون استقبل اليوم وفداً عن المعارضة السورية يقوده رئيس اللجنة العليا للمفاوضات نصر الحريري.

© AFP 2018/ Bulent Kilic تركيا: نفد صبرنا وسيتم اتخاذ خطوات في سوريا لضمان الأمن القومي

موسكو — سبوتنيك . وبحسب بيان صدر عن الرئاسة، فقد "حيّا الرئيس الفرنسي عمل اللجنة العليا للمفاوضات وأكد على دعم فرنسا للمعارضة السورية الموحدة".

ورحب ماكرون "بالدور البناء الذي لعبته المعارضة أثناء مفاوضات جنيف 8 وشجعها على تكملة الجهود خلال الدورة المقبلة من المفاوضات".

وأخيراً قال البيان بأن الرئيس ماكرون "أكد على أن فرنسا ستستمر ببذل الجهود بالتعاون مع البلاد المعنية من أجل التوصل لحل سياسي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254".