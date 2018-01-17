أول فيديو لصاروخ "أنصار الله" على مدينة الرياض في السعودية

وأطلقت جماعة "أنصار الله"، الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، صاروخا باليستيا صوب العاصمة السعودية الرياض كان يستهدف اجتماعا لقادة سعوديين في قصر ملكي.
ونقلت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لجماعة "أنصار الله" عن مصادر عسكرية قولها إن الصاروخ استهدف تجمعا كبيرا لقادة سعوديين. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وأعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية اعتراضه للصاروخ الباليستي. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن "التحالف اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون جنوب الرياض".
نظرة حصرية على بقايا صاروخ أطلقه الحوثيون نحو الرياضhttps://t.co/oZ2I0X6HRf— CNN بالعربية (@cnnarabic) January 17, 2018
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