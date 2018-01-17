أول فيديو لصاروخ "أنصار الله" على مدينة الرياض في السعودية

نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية فيديو قالت إنه لبقايا صاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية على السعودية.

© REUTERS/ Naif Rahma قتلى وجرحى بغارات للتحالف على تعز وصعدة والجوف في اليمن

وقالت " سي أن أن " إنها كانت كانت أول طاقم إخباري يتم إطلاعه على هذا الصاروخ الذي أسقط الشهر الماضي على بعد حوالي 15 ميلاً من الرياض.

وأطلقت جماعة "أنصار الله"، الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، صاروخا باليستيا صوب العاصمة السعودية الرياض كان يستهدف اجتماعا لقادة سعوديين في قصر ملكي.

ونقلت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لجماعة "أنصار الله" عن مصادر عسكرية قولها إن الصاروخ استهدف تجمعا كبيرا لقادة سعوديين. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية اعتراضه للصاروخ الباليستي. وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن "التحالف اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون جنوب الرياض".

نظرة حصرية على بقايا صاروخ أطلقه الحوثيون نحو الرياضhttps://t.co/oZ2I0X6HRf — CNN بالعربية (@cnnarabic) January 17, 2018

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