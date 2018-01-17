اليمن... مقتل أكثر من 20 من قوات الرئيس هادي بهجوم لـ "أنصار الله"

تواصلت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، بأن مسلحي "أنصار الله" شنوا هجوماً يوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني، على مواقع للجيش اليمني في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف، أسفر عن مقتل أكثر من 20 من قوات الرئيس هادي، وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن الحوثيين هاجموا أيضاً مواقع عسكرية في منطقة اليتمة بخب والشعف، وأعطبوا آلية للجيش اليمني في ذات المنطقة.

يأتي ذلك عقب إعلان الجيش اليمني سيطرته على جبل شوكان الاستراتيجي المطل على وادي القعيف ومنطقة سلبة أولى مناطق مديرية برط العنان، وتأمين مواقع ومرتفعات جبلية محيطة بجبل حبش الاستراتيجي في المديرية، في معارك كبد خلالها مسلحي "أنصار الله" قتلى وجرحى وأسر 15 منهم.

في الأثناء، لقي قياديان ميدانيان من جماعة أنصار الله بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية مصرعهما في مواجهات عنيفة بمنطقة البقع في مديرية كتاف.

وأوضح موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت"، أن العميد صالح محمد سعد الرباعي، والعقيد صلاح الدين محمد ناصر سيلان، قتلا مع 5 آخرين بمواجهات مع قوات الرئيس هادي في منطقة المليل بمديرية كتاف.

وأضاف، أن طيران التحالف قصف بـ 5 غارات تجمعات وتعزيزات لمسلحي "أنصار الله" في وادي آل أبو جبارة، ومنطقة الفرع في كتاف، خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم وأعطبت آليات عسكرية.

وكان الجيش اليمني، استعاد اليوم السيطرة على أكثر من 10 كيلومترات في منطقتي رشاحة والمليل بمديرية كتاف، مواصلاً التقدم باتجاه مركز المديرية.

على صعيد آخر، ذكر مصدر ميداني في "أنصار الله" بمحافظة البيضاء أن مسلحي الجماعة نفذوا بغطاء مدفعي هجوماً على قوات الرئيس هادي في شبكة ناطع، أوقع خسائر في صفوف الجيش اليمني.

ولفت المصدر إلى أن الحوثيين استهدفوا مواقع عسكرية في هضبة جميل بمنطقة قيفة في مديرية القريشية، ما أدى إلى إعطاب مدفع رشاش عيار 12.7.

إلى ذلك، شن مسلحو "أنصار الله" قصفاً صاروخياً على تجمعات لقوات الرئيس هادي شرق العاصمة صنعاء.

ووفقاً لمصدر محلي في مديرية نهم، قصف الحوثيون بصواريخ الكاتيوشا ثكنات للجيش اليمني خلف جبل صلب شرق جبل الخانق في منطقة حريب.

مشيراً إلى أن طيران التحالف شن 4 غارات على مناطق متفرقة في نهم.

في محافظة الضالع وسط اليمن، استهدفت مدفعية "أنصار الله" معسكر حلم لقوات الرئيس هادي وموقع التبة الخضراء في نقيل الخشبة، ملحقةً خسائر حسب مصدر محلي.