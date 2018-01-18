مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليلة اليوم الخميس، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

© REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN تزايد حالات الانتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي

رام الله — سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل أحمد نصر جرّار، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، أن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي قتلت شابا فلسطينيا وأصابت اثنين آخرين بجروح في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب شهود عيان لـ "سبوتنيك"، فان القوات الإسرائيلية وبعد أن كشف الفلسطينيون أمر القوة الخاصة دفعت بالمزيد من قواتها وطوقت المكان وقامت بمصادرة كاميرات مراقبة تابعة لمحطة وقود في مدينة جنين.

وتستمر العملية العسكرية الإسرائيلية على الأرض في ظل التعزيزات العسكرية الإسرائيلية وحشود القوات التي وصلت الى مسرح العملية فضلا عن وجود تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المدينة وموقع الحدث.