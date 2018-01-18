"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا جديدا على السعودية (فيديو)

أطلقت جماعة "أنصار الله"، صباح اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني، صاروخا باليستيا قصير المدى على معسكر الدفاع الجوي السعودي.

ووفقا لموقع " المسيرة نت "، فقد أطلقت "القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، صباح اليوم الخميس، صاروخا باليستيا قصير المدى على معسكر الدفاع الجوي السعودي في نجران، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة".

وأشار الموقع التابع لجماعة "أنصار الله"، أن هذا الصاروخ هو الثالث من ذات النوع الذي يتم إطلاقه على العمق السعودي خلال أيام، ورفض المصدر الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

هذا ونشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم "نجران الآن"، فيديو قاالت إنه للصاروخ الذي أطلق اليوم على نجران، مؤكدة أن الدفاع الجوي السعودي اعترض هذا الصاروخ. وقالت "إنه بفضل الله تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض صاروخ باليستي وتدميره في سماء نجران أطلقتة المليشيات الحوثية الإرهابية من الأراضي اليمنية صباح اليوم مستهدفاً المناطق السكنية".

بفضل الله تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إعتراض صاروخ باليستي وتدميرة في سماء #نجران اطلقتة المليشيات الحوثيه الإرهابيه من الأراضي اليمنية صباح اليوم مستهدفاً المناطق السكنية pic.twitter.com/xInS9Cju5E — نجران الآن (@NAJRAN_NOW) January 18, 2018

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، دمرت الثلاثاء الماضي، صاروخاً باليستياً من طراز "سكود"، أطلق من الأراضي اليمنية تجاه منطقة جازان في جنوب غرب المملكة، بحسب "الإخبارية" السعودية.

وأعلنت قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتراض صاروخ باليستي، أطلق من الأراضي اليمنية تجاه منطقة نجران، وأدت الشظايا الناتجة عن تدميره إلى وقوع بعض الأضرار المادية.