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    متظاهر فلسطيني ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بإعلان مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، بالقرب من حاجز قلنديا بالقرب من رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    رد فلسطيني على قرار ترامب

    © REUTERS/ Goran Tomasevic
    العالم العربي
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    أعلن المجلس المركزي الفلسطيني تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "تعليق" الاعتراف بإسرائيل.

    وذكرت صحيفة "إم كا" (موسكوفسكي كومسوموليتس) الروسية نقلا عن الباحث بوريس دولغوف من معهد الدراسات الشرقية أن القيادة الفلسطينية ردت بذلك على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو رد متوقع إذ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اقترحت في عام 1947 أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

    الرئيس الروسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 11 مايو/ آيار 2017
    © Sputnik.
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    وقال الباحث إنه لا يتوقع أن تؤدي الخطوات الأخيرة للقيادة الفلسطينية إلى أعمال عسكرية، لكنه يرى أن هذه الأحداث تعيق وتعلق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

    واشترطت فلسطين لاستئناف مفاوضات السلام عودة إسرائيل إلى حدود عام 1967 ورفض الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كما ذكرت الصحيفة.

    وأفادت وسائل إعلام أنه جاء في البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني إنه كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

    ويجد الباحث اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين أمرا ممكنا ولكه لا يتوقع أن يحدث هذا على أرض الواقع خاصة وأن إسرائيل تتخذ خلاف حركتي فتح وحماس ذريعة للقول إنها لا ترى مبررا للاعتراف بفلسطين.

    وكان المجلس المركزي الفلسطيني اجتمع يومي الأحد والاثنين لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"صفعة العصر" في إشارة الى قرار ترامب.

    انظر أيضا:

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    أخبار فلسطين, قرار, منظمة التحرير الفلسطينية, فلسطين
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