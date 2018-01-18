الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين بعد مقتل فلسطيني وهدم ثلاثة منازل

وقامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي باقتحام عدة أحياء في مدينة جنين في وقت متأخر من ليلة أمس، وتركزت الاشتباكات بين ثلاثة فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في وادي برقين، حيث قامت قوة من وحدة "اليمام" الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب بتطويق المنزل بناءً على معلومات استخباراتية واشتبكت مع الفلسطينيين من مسافة قريبة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اثنين من عناصر حرس الحدود أصيبا خلال الاشتباك، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.
وهنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامن نتنياهو قوات الجيش الإسرائيلي، على ما وصفها بالعملية الحازمة التي قاموا بها، وقال: "سنصل إلى كل من يحاول المس بالمواطنين الإسرائيليين، ودولة إسرائيل ستحاسبه".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في بيان له "قوات الأمن نفذت بنجاح حملة معقدة لإلقاء القبض على قتلة المواطن شيفاح"، مضيفاً: "أهنئ المحاربين على أدائهم وبسالتهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".
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