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11:42 18 يناير/ كانون الثاني 2018
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    وزير الخارجية المصري، سامح شكري

    وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا وثالثهما النيل (صور)

    © AFP 2018/ FETHI BELAID
    العالم العربي
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    الموضوع:
    توتر العلاقات في القرن الأفريقي (33)
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    نشر أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، صورا تجمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإثيوبي، وركنِه جيبيُّو، وهما يشاهدان نهر النيل من مبنى الوزارة على كورنيش النيل في القاهرة.

    وفي الصور التي نشرها المتحدث الرسمي على حسابه الشخصي على "تويتر" يظهر الوزيران وهما يشاهدان نهر النيل من الطابق 34 بالمبنى، بينما يشير الوزير المصري بيديه إلى النهر.

    ​وقال المتحدث الرسمي في تعليقه على الصور: "من شرفة الدور ال ٣٤ بمقر وزارة الخارجية، سامح شكري يشارك وزير خارجية إثيوبيا إطلالة على معالم القاهرة الساحرة". 

    واعتبر عدد كبير من متابعي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الصورة "رسالة" إلى الجانب الإثيوبي بخصوص الأزمة القائمة حاليا بين البلدين حول حصة مصر من النيل بعد إنشاء إثيوبيا سد النهضة، وهو ما تخشى منه مصر بأن يؤثر عليها. 

    ​ويزور وزير الخارجية الأثيوبي، وركنِه جيبيُّو، القاهرة حاليا، واستقبله الوزير سامح شكري يوم 17 الشهر الجاري، على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي، وعقد الوزيران جلسة مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الأهتمام المشترك.

    وكانت المفاوضات الخاصة بإنشاء إثيوبيا سد النهضة قد تعثرت بسبب عدم موافقة إثيوبيا والسودان على الفصل الاستهلالي لتقرير المكتب الفني. 

     

    الموضوع:
    توتر العلاقات في القرن الأفريقي (33)

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