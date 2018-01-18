وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا وثالثهما النيل (صور)

من شرفة الدور ال ٣٤ بمقر وزارة الخارجية، سامح شكري يشارك وزير خارجية إثيوبيا إطلالة علي معالم القاهرة الساحرة. pic.twitter.com/Avlprin4HU— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) January 17, 2018
وقال المتحدث الرسمي في تعليقه على الصور: "من شرفة الدور ال ٣٤ بمقر وزارة الخارجية، سامح شكري يشارك وزير خارجية إثيوبيا إطلالة على معالم القاهرة الساحرة".
معلم النيل ده هو حياة المصريين 😎✌🇪🇬— Enas Kamoun (@enas_kamoun) January 17, 2018
ويزور وزير الخارجية الأثيوبي، وركنِه جيبيُّو، القاهرة حاليا، واستقبله الوزير سامح شكري يوم 17 الشهر الجاري، على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي، وعقد الوزيران جلسة مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الأهتمام المشترك.
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