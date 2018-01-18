قطر تحمي سماءها بأسطول مشترك مع دولة أوروبية

وقال العطية، على هامش حوار له في المعهد الروسي للدراسات الدفاعية والاستراتيجية في لندن، بحسب صحيفة الشرق القطرية، إن قطر اتفقت على تأسيس أسطول عمليات مشترك بينها والمملكة المتحدة يعمل على ضمان الجاهزية القتالية المتبادلة وزيادة الإجراءات المشتركة في مكافحة الإرهاب وتطوير الجهود الاستراتيجية نحو تحقيق الاستقرار في الإقليم وخارجه.

وشدد الوزير القطري على أن هذا الأسطول سيلعب دوراً حيوياً في حماية الأجواء خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها دولة قطر بالرغم من جهود البعض لإفشال هذه الاستضافة.

وأضاف العطية قائلا: "زيارتي الحالية إلى لندن تمثل لحظة غاية في الأهمية في جهودنا المستمرة بالانخراط مع حلفائنا في المملكة المتحدة في تطوير وتعزيز علاقتنا العسكرية الاستراتيجية المشتركة، لقد قمنا مؤخراً بتوقيع اتفاقية مميزة للتعاون في المجالات الدفاعية مع المملكة المتحدة تتمثل بشراء عدد 24 طائرة حربية من طراز تايفون. وهذه الاتفاقية بدورها تعزز من علاقة الصداقة التاريخية بين البلدين وتقوم بتطوير الشراكة الدفاعية التي تهدف إلى تحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة"، موضحا أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على وخلق عشرات آلاف الفرص الوظيفية في المملكة المتحدة.

وقال العطية، إن بلاده قادرة على الدفاع عن نفسها أمام أي اعتداء خارجي، مؤكداً أنه فخور برجال ونساء قطر، الذين حافظوا على سيادة بلدهم رغم الضغوطات الممارسة ضدهم.