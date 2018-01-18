رسميا... الإمارات تشكو قطر دوليا

تقدمت الإمارات، اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني، بمذكرتي إحاطة لرئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إثر تعريض قطر حياة مدنيين للخطر باعتراض مقاتلاتها طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا تحلقان عبر خطوط معتمدة دوليا إلى البحرين.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON قطر تتهم الإمارات باختراق مجالها الجوي وتشتكيها إلى الأمم المتحدة

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية " وام "، فقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمذكرتي إحاطة، إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي، خيرت عمروف، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لايتشيك، بشأن اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيين، أثناء مرحلة هبوطهما في مطار البحرين قبل عدة أيام.

وأشارت الوكالة الرسمية الإماراتية، إلى أن ذلك جاء "استناداً إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة، إثر ما أقدمت عليه قطر من تعريض حياة المدنيين للخطر، من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين كانتا تحلقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين، عبر خطوط طيران معتمدة دولياً، ومستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، قالت مؤخراً إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، فيما نفت قطر هذه الاتهامات.

وكانت قطر تقدمت بشكوى، الأسبوع الماضي، للأمم المتحدة ضد الإمارات أبلغت فيها بأن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجال قطر الجوي أوائل الشهر الجاري، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

#عاجل_وام



الإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إثر تعريض قطر حياة مدنيين للخطر باعتراض مقاتلاتها طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا تحلقان عبر خطوط معتمدة دوليا إلى البحرين. pic.twitter.com/kBrlnqmHrT — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ١٨ يناير، ٢٠١٨

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