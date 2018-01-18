رئيس الوزراء الإثيوبي من القاهرة: سد النهضة لن يشكل أي ضرر لأي جهة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن سد النهضة لن يشكل أي ضرر بالنسبة لأي جهة وهو عنصر هام بالنسبة للتنمية في إثيوبيا.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: قلقون من تعثر المسار الفني المتعلق بسد النهضة

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل العمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الأثيوبي في مؤتمر صحفي مع السيسي عقد في القاهرة، "سنواصل العمل مع الرئيس السيسي للوصول لنتائج مرضية للطرفين"، مضيفا أن "سد النهضة لن يشكل أي ضرر بالنسبة لأي جهة وهو عنصر هام بالنسبة للتنمية في إثيوبيا".

وشدد ديسالين "عقدنا مباحثات ثنائية مع الرئيس السيسي وناقشنا عدة قضايا إقليمية مشتركة".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "اقتراح مصر بشأن إشراك البنك الدولي في الدراسات الفنية لسد النهضة سنناقشه مع السودان قريبا".

وقال الرئيس السيسي "طرحنا على الأشقاء في أثيوبيا والسودان إشراك البنك الدولي في دراسات سد النهضة".