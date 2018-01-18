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13:14 18 يناير/ كانون الثاني 2018
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    كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي Hwasong-12

    الأمم المتحدة تكشف تفاصيل جديدة عن صواريخ "أنصار الله" التي تستهدف السعودية

    © REUTERS/ KCNA
    العالم العربي
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    كشف فريق من خبراء الأمم المتحدة، تفاصيل جديدة بشأن الصواريخ التي تستهدف بها جماعة "أنصار الله" في اليمن، المملكة العربية السعودية.

    الضربات الجوية لقوات التحالف في صعدة، اليمن 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS/ Naif Rahma
    قتلى وجرحى بغارات للتحالف على تعز وصعدة والجوف في اليمن
    وجاء في تقرير الفريق الأممي والذي نشرته وكالة "الأناضول"، أن الصواريخ التي أطلقها تحالف أنصار الله وصالح، ثم أنصار الله بمفردهم، على السعودية، غيرت طبيعة الصراع بتحويله من محلي لإقليمي واسع النطاق.

    وأفاد التقرير بأن عدد الصواريخ المطلقة في 2017 أقل من العدد الذي تم إطلاقه في 2016، وأن الصواريخ لديها تأثير وأهداف استراتيجية حيث أظهرت ضعف في القدرات الدفاعية السعودية، ما يجبر المملكة على اتخاذ تدابير مضادة غير متناسبة.

    وأضاف التقرير أن أربع هجمات لأنصار الله، كشفت أن الصواريخ المستخدمة هي باليستية قصيرة المدى وتفوق قدرة الصواريخ التي يمتلكها تحالف أنصار الله وصالح.

    ولم يستبعد التقرير قيام خبراء صواريخ أجانب بتزويد أنصار الله بالمعلومات أو أن خبراء صواريخ أنصار الله تلقوا تدريبا في دولة ثالثة، حيث أنه من المؤكد عدم امتلاك أنصار الله للقدرة على صناعة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

    وكشف التقرير أنه بعد التحقق من حطام مجموعة من الصواريخ، اتضح أنها مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ "Qiam-1" كدلالة على صناعتها في المصنع نفسه، بجانب وجود علامة مشابهة لشعار شركة Shahid Bagheri Industries الإيرانية على حطام الصوارخ.

    وأكد التقرير أن تحالف أنصار الله وصالح حصل على تكنولوجيا صاروخية أكثر تطورا من مخزونهم في يناير 2015 (SCUD C+ Hwasong-6)، ويصفون هذه الصواريخ بالـ Borkan-2H، لكن لم يتمكن الخبراء من تحديد هوية الطرف الذي زودهم بهذه التكنولوجيا.

    وربط التقرير عقب فحص الخبراء لمزيد من حطام الصواريخ، بين العثور على معدات عسكرية وطائرات بدون طيار وإيران.

    وتوصل التقرير وفقا لما وجده الخبراء إلى أن إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة في الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، حيث لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحالف أنصار الله وصالح فيما يخص الصواريخ الباليستية Borkan-2H قصيرة المدى، وطائرات دون طيار من نوع (Ababil-T ـ Qasif1).

    انظر أيضا:

    قتلى وجرحى بغارات للتحالف على تعز وصعدة والجوف في اليمن
    اليمن... معارك في تعز وصعدة وإحباط هجوم لـ"أنصار الله" في البيضاء
    قوات هادي تعلن تقدمها في صعدة شمال اليمن
    الكلمات الدلالية:
    اليمن, أنصار الله, إيران, الأمم المتحدة, السعودية, صاروخ باليستي
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