بالصور...الجيش السوري يعثر بالصدفة على لوحات فسيفسائية بيزنطية

ساعدت وحدة من القوات الرديفة للجيش السوري في العثور على لوحات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي داخل موقع أثري ديني، وذلك خلال استكمالها عمليات تمشيط في ريف حماة الشرقي لرفع المفخخات وتفكيك الألغام التي زرعها إرهابيو تنظيم "داعش" قبل اندحارهم أخيراً من تلك المنطقة.

وأوضح رئيس دائرة الآثار والمتاحف في حماة عبد القادر فرزات في اتصال هاتفي خاص لـ"سبوتنيك" أن هذه الاكتشافات تمت في بلدة عقيربات التي تبعد عن مدينة حماة 85 كيلومتراً شرقاً وقال: بعد تلقي معلومات بالعثور على موقع أثري في البلدة توجهت مجموعة من خبراء دائرة الآثار والمتاحف بحماة إلى المكان وبالكشف الأولي تم العثور على لوحة فسيفسائية تعود للقرن الخامس الميلادي في الفترة البيزنطية على عمق ما يقارب متر ونصف يتوسطها صور للطيور ولها امتداد واسع تحت الأرض.

وأضاف: أثناء عمليات الحفر والتنقيب لاحظنا وجود لوحة فسيفسائية أخرى على ارتفاع ما يقارب 80 سم من هذه اللوحة وعلى مستوى أعلى تحتوي رسومات هندسية وصوراً لنباتات وطيور الطاووس والحجل والحمام والبط إلى جانب نص كتابي مؤلف من ستة أسطر باللغة اليونانية يبلغ طولها 8 أمتار وعرضها 7 أمتار تنتهي بشكل نصف دائري وتشكل ما يعرف بـ "الحنية" في أرضية كنيسة بيزنطية بمساحة تقدر بـ/55/ متر مربع.

وأشار فرزات إلى أن التخريب طال سطران من الأسطر الستة مضيفاً أن اللوحة تتضمن مشهداً متناظراً من جهة الجنوب والشمال لعدة طيور تحيط بالطاووس الذي يؤشر بمنقاره المتصل بمثلث زخرفي رأسه في وسط النص الكتابي وفوق المستطيل الزخرفي يوجد رسم لحيوان واقف يشبه الأيائل تحت شجرة قد تكون شجرة صنوبر أو أرز.

© Sputnik. Mohammad Najm العثور على لوحات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي داخل موقع أثري ديني في ريف حماة الشرقي، سوريا

وتابع رئيس دائرة الآثار والمتاحف بحماة قائلاً: إلى الجنوب من هذه اللوحة وبمستوى أعلى عثرنا أثناء التنقيب على قطعة لوحة فسيفسائية تشكل امتداداً للوحة السابقة وعليها رسوم هندسية يتوسطها مستطيل يحتوي على أسطر باليونانية بالإضافة إلى أسماء المتبرعين المحسنين الذين قاموا بإنشاء هذه الأرضية موضحاً أن خبراء من المديرية العامة للآثار والمتاحف قاموا بترجمتها وأكدوا أن تاريخ إنشاء أرضية هذه الكنيسة يعود إلى النصف الأول من القرن الخامس الميلادي.

© Sputnik. Mohammad Najm العثور على لوحات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي داخل موقع أثري ديني في ريف حماة الشرقي، سوريا

وأضاف فرزات: لدى التدقيق بالرسومات الموجودة في اللوحة وبطريقة صف القطع الحجرية الرخامية الملونة بألوان مختلفة وخاصة الأبيض والأسود لاحظنا الدقة العالية في رصف هذه القطع ما يعطي دلالة واضحة على أهمية الموقع وأهمية هذه اللوحات الفسيفسائية وهذا المكان الديني ومن المتوقع أن يكون على جانبي هذه اللوحة أروقة يجري الآن التنقيب عنها حتى أن اللوحة الأولى لم تنته أعمال التنقيب عنها ولم يحدد امتداد لها حتى الآن.

© Sputnik. Mohammad Najm العثور على لوحات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي داخل موقع أثري ديني في ريف حماة الشرقي، سوريا

وبين فرزات أن فريق البعثة المشكل من عناصر دائرة آثار حماة يقوم باستكمال أعمال التنقيب في الموقع وأن المديرية العامة للآثار والمتاحف أرسلت لجنة برئاسة مدير المخابر ماهر جباعي ومختصين بالفسيفساء ليقوموا بالكشف الفوري على اللوحة والقيام بأعمال التنظيف ليتمكنوا من قلعها من موقعها ونقلها إلى مخابر المديرية للقيام بأعمال الترميم اللازمة لها ولعرضها في وقت لاحق.

© Sputnik. Mohammad Najm العثور على لوحات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي داخل موقع أثري ديني في ريف حماة الشرقي، سوريا

ووفقاً لرئيس دائرة الآثار والمتاحف بحماة فقد بدأت أعمال التنقيب في الموقع المذكور منذ /15/ يوماً ولا زالت أعمال الكشف عن الموقع مستمرة حتى الآن.

© Sputnik. Mohammad Najm العثور على لوحات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي داخل موقع أثري ديني في ريف حماة الشرقي، سوريا

ويبق أن استعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة عقيربات في الثالث من أيلول الماضي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي "داعش" فيها وكانت أعمال التمشيط وتفكيك المفخخات تهدف إلى تأمين تلك المنطقة تمهيداً لعودة الأهالي إلى بيوتهم وحصلت المفاجأة بالعثور على هذه المكتشفات الأثرية الهامة أثناء تلك الأعمال من قبل وحدة مقاتلة تابعة للجيش السوري لتتواصل عمليات البحث والتنقيب حتى هذه اللحظة.