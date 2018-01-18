السعودية: وظائف برتبة جندي للنساء

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER صحيفة: السعودية تترقب 10 تغيرات كبرى في 2018

وقالت المديرية العامة للجوازات، في بيان لها، إنها بدأت قبول السيدات السعوديات لشغل وظيفة "جندي جوازات"، على أن تكون المتقدمات من خريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك للعمل فى جوازات المطارات والمنافذ البرية، وذلك وفقاً لصحيفة " عكاظ ".

واشترطت المديرية العامة للجـوازات، أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وتُستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وألا يقل عمرها عن 25 عاما ولا يزيد على 35، وأن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية وواضحة الصورة والبيانات عند تقديمها، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك ولم يسبق أن حُـكم عليها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وبحسب قائمة الشروط، فإن على المتقدمة ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية وأنا تكون متزوجة من غير سعودي، ولا يقل طولها عن 155 سنتيمترا، وأن يكون الوزن متناسبا مع الطول حسب اللائحة الطبية للخدمة العسكرية، وأن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تجتاز اختبار المقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة، وأن تكون لائقة طبيا للخدمة العسكرية، وتلتزم المتقدمة بالعمل خلال المدة المقررة نظاما في أي منطقة أو محافظة أو منفذ بالسعودية مهما كانت الظروف وفقا لمصلحة العمل.

ونصت الشروط كذلك على أن تلتزم المتقدمة بعد تعيينها بعدم السماح للغير بالتقدم بطلب نقلها مهما كانت المبررات، وأن تحصر مطالباتها فيما يخص الوظيفة من خلال جهة عملها، ومن جانبها شخصيا، وفق الأنظمة والتعليمات، كما شددت على أنه ستُستبعد أي متقدمة يتضح عدم صحة المعلومات التي ادخلتها في سجل القبول عبر الموقع الإلكتروني، إذ لا تعني عملية التسجيل قبول الطلب بصفة نهائية، واختتمت الشروط بوجوب الموافقة على التدريب حتى لو كان خارج المدينة التي تعمل بها.

فتح باب القبول والتسجيل لعدد من وظائف العنصر النسائي برتبة (جندي) بالجوازاتhttps://t.co/SuXvpSKKCp pic.twitter.com/iNq80jRELl — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 17, 2018

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