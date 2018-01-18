استقالة المدير المالي لـ"مملكة" الوليد بن طلال

نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر مطلعة، قولها إن المدير المالي لشركة "المملكة" القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال، قد استقال من منصبه.

© REUTERS/ Neil Hall مسؤول سعودي: الأمير الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات

وقالت المصادر لـ"رويترز"، إن المدير المالي محمد فهمي سيغادر الشركة في نهاية فبراير/ شباط، مؤكدة أن المصادر اشترطت عدم ذكر هويتها نظراً للحساسية التجارية للموضوع.

وأضافت: أنه "هذه أول استقالة لمسؤول مهم في الشركة منذ احتجاز مالكها ومؤسسها الأمير الوليد بن طلال"، مؤكدة أن أسباب استقالة لم تتضح لكنها لا تتعلق باحتجاز الأمير الوليد.

واحتجز الأمير الوليد بن طلال وعشرات المسؤولين ورجال الأعمال منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار حملة حكومية على الفساد في السعودية.