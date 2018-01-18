بوتفليقة: 30 ألف فرصة عمل للجزائريين يخلقها الاستثمار في الطاقات المتجددة

وبحسب "صحيفة " الشروق " الجزائرية، فقد صرح الرئيس الجزائري، الأربعاء، في رسالة إلى المشاركين في صالون التحول الطاقوي المنظم من قبل منتدى رؤساء المؤسسات، قرأها نيابة عنه وزير الطاقة مصطفى قيتوني، بأنّ "الجزائر تنام على ثروة 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".

كما تحدث رئيس الجمهورية عن التغير المناخي الذي دعا إلى محاربة آثاره السلبية، وقال بوتفليقة إن الجزائر تسعى لتطوير احتياطاتها من المحروقات عبر تشجيع الاستثمار وتعديل قانون المحروقات، مشددا على أن البلاد تمتلك إمكانيات كبيرة من الطاقات غير التقليدية، بل إن هذه الأخيرة تعتبر من أكبر احتياطات الطاقة المتجددة في العالم، رغم أن المحروقات التقليدية تبقى جد مهمة في السوق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت "الشروق" أن الرئيس قال: "إن الجزائر تنام على احتياطات من المحروقات توازي 4000 مليار طن، نصفها هي عبارة عن غاز طبيعي، في حين ينام برنامج الحكومة على مخطط لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء المنتجة عبر الطاقات المتجددة خاصة منها الشمسية على المدى الطويل، حيث تم إنجاز العديد من محطات الطاقات المتجددة والشمسية والتي تبلغ طاقتها اليوم 400 ميغاواط، وستعمل الجزائر خلال المرحلة المقبلة على تطويرها ورفعها".