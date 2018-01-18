برلماني مصري: الجيش يحاصر الإرهابيين في سيناء ويجفف منابعهم

قال عضو مجلس النواب المصري النائب محمود إسماعيل، إن الجيش المصري يعكف حالياً على محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه في سيناء، على الرغم من التدخل الخارجي لدعم تنظيم "داعش" الإرهابي في سيناء، ولكن القوات المسلحة تحبط جميع محاولات الدعم اللوجستي وأيضاً تصطاد العناصر الخطرة.





وأوضح أن الحصار المفروض على الإرهابيين جعل سيناء هادئة بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تشير كافة المعلومات الواردة من سيناء، إلى أن الإرهابيين يعانون حالة من الضعف الشديد، تجعلهم غير قادرين على تنظيم أنفسهم بشكل صحيح كما كانوا سابقاً، وذلك بسبب الضربات المتلاحقة التي يوجهها الجيش لهم.





وتابع: "الإرهابيون في سيناء أصبحت قدراتهم التمويلية والتسليحية محدودة للغاية، فمن ناحية أصبحت تحركاتهم مكشوفة للقوات بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى تدمير القوات المسلحة لأوكارهم أولاً بأول، واعتماد سياسة تصفية العناصر الخطرة جعل الكثيرين منهم يلجأون إلى مناطق أخرى للاختباء فيها، ما أدى للحد من خطورتهم".





© Sputnik. Andrey Chapligin الجيش المصري يعلن ضبط 74 إرهابيا وتدمير أوكارهم وأكد عضو مجلس النواب المصري أن اتخاذ وزارة الخارجية المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، مواقف حادة ضد الدول التي تدعم الإرهاب، ساهم بدوره في حصار الإرهابيين في الداخل وتجفيف — نسبي على الأقل- لمنابع تمويل وتسليح الإرهابيين في الداخل، من خلال تقليص الموارد المادية واللوجستية للإرهابيين في عدد من الدول، وفي مقدمتها مصر.





وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن حصيلة كبيرة لجهود القوات في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، كشف فيها عن تمكن الجيش من اصطياد عدد كبير من العناصر الإرهابية الخطرة.





كما كشف المتحدث العسكري المصري، خلال الفترة الماضية، عن تمكن الجيش المصري من تدمير عدد كبير من الأوكار والمقرات التي يستخدمها الإرهابيون للاختباء أو كنقاط انطلاق لعملياتهم، وأيضاً الإيقاع بكميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وأيضاً ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.