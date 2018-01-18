وعد الملك سلمان إلى هذه الدولة العربية

قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني، وعداً إلى إحدى الدول العربية باستعداد المملكة لتقديم كل أنواع الدعم خلال المرحلة المقبلة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية " واس "، أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال استقباله مبعوث رئيس الوزراء وزير التخطيط سلمان الجميلي، استعداد المملكة لتقديم كل أنواع الدعم للعراق وإعانته في إعادة البناء والإعمار خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الملك سلمان على أن العراق يمثل عمقا أخويا واستراتيجيا للمملكة العربية السعودية، داعياً إلى مضاعفة الجهود المشتركة بين البلدين لتعويض الفرص الفائتة والانطلاق إلى مرحلة جديدة تجعل من العراق نموذجاً في البناء التنموي السليم، مشيداً بالنصر الكبير الذي حققه العراقيون وعظمة التضحيات التي قدموها من أجل تحرير أرضهم من دنس الإرهاب.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أعلن، مؤخراً، أن "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق" سيعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 شباط/فبراير المقبل، مؤكداً أن دعم الكويت للعراق "لم يتوقف ولن يتوقف".

#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة في جمهورية #العراق، حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي في تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.#واس

https://t.co/FVuE0qeIlz pic.twitter.com/4YzCEu3d9c — واس (@spagov) ١٨ يناير، ٢٠١٨

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