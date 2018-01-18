"هآرتس" تكشف تمويل الحكومة الإسرائيلية لجمعية استيطانية

كشفت صحيفة "هآرتس" عن تمويل الحكومة الإسرائيلية، لجمعية استيطانية تنشط في إخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية.

© Photo/ Pixabay مبعوث أمريكا للشرق الأوسط يصل إلى إسرائيل

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الحكومة تدعم الجمعية الاستيطانية اليمينية "ريغافيم"، والتي تعمل على إخلاء المنازل من سكانها الفلسطينيين وهدمها لبناء مستطونات جديدة.

وتأسست الجمعية، واسمها الكامل "المحافظة على الأراضي الوطنية" في عام 2006.

وتعمل الجمعية على جمع المعلومات بشأن عمليات البناء التي ينفذها الفلسطينيون في الضفة الغربية، ومدينة القدس الشرقية، وبعض التجمعات العربية داخل إسرائيل.

وتحرك الجمعية دعاوي قضائية من أجل دفع السلطات الإسرائيلية لهدم تلك المنازل بداعي "عدم الترخيص".

وأوضحت الصحيفة أنه على غير المعتاد، تتلقى "ريغافيم" ملايين الشواكل من الأموال العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أحد مؤسسي الجمعية.