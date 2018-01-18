العراق يحسم الجدل حول "عدم صرف الراتب الوظيفي"

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالتحقيق الفوري بملابسات صدور كتاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء يوجه بقطع الراتب عن بعض الموظفين لحين تسلمهم البطاقات الانتخابية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، ذكر بيان لمجلس الوزراء أنه "في الوقت الذي نجدد فيه دعوة المواطنين لتسلم البطاقة الانتخابية لأهميتها وللحفاظ على سلامة العملية الانتخابية من التلاعب وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، نؤكد عدم صلتها بصرف رواتب الموظفين واستمراره بشكل طبيعي".

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وأكد البيان أن رئيس الوزراء وجه بالتحقيق الفوري بملابسات صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافا لتوجيهاته.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا يؤكد أن مجلس الوزراء أصدر توجيها لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدم صرف الراتب الوظيفي للموظفين أو المعينين لدى تلك المؤسسات بصفة عقد أو أجر يومي إلا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية لهم.

وكان العبادي، أكد أنه لا تأجيل في موعد الانتخابات المقررة في مايو/أيار المقبل. وقال في تصريحات نقلتها قناة "العراقية" إنه "لا تأجيل لموعد الانتخابات ولن نتفاوض مع أية جهة لإدخال المسلحين فيها".