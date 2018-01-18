اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" بشأن صواريخ "أنصار الله" على الرياض

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد المقبل، اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية لبحث تداعيات إطلاق "أنصار الله" صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض، وذلك بناء على طلب المملكة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية " واس "، فمن المقرر أن يسبق ذلك الاجتماع الوزاري، اجتماع تحضيري على مستوى المندوبين لمناقشة مشروع البيان الختامي للاجتماع الوزاري.

وأضافت الوكالة: أنه "من المقرر أن يدلي معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ببيان أمام الاجتماع الوزاري يعكس فيه موقف المنظمة من الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية".

كما سيعقد فريق الاتصال الوزاري الخاص في اليمن، اجتماعاً على هامش الاجتماع الوزاري، لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.