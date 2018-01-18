واشنطن تعارض تأجيل الانتخابات العراقية وتدعم إجراءها في 12 مايو المقبل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، 18 يناير/كانون الثاني، دعمها إجراء الانتخابات العراقية في الـ12 من مايو/أيار المقبل، معتبرة تأجيل الانتخابات سابقة خطيرة وتقوضا للدستور.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، خلال بيان لها، إن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشدة إجراء الانتخابات الوطنية العراقية في شهر أيار 2018 تماشياً مع الدستور العراقي"، معتبرة أن "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد"، وذلك وفقاً للسومرية نيوز

وأضافت السفارة أن "الولايات المتحدة تقوم بتقديم مساعدات تسهم في ضمان سماع واحتساب أصوات العراقيين بما في ذلك أصوات ما يقرب من 2.6 مليون عراقي الذين مايزالون نازحين عن ديارهم في المناطق المحررة"، مشيرة إلى أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستسهم في تدريب مجموعات المجتمع المدني المحلية على مراقبة الانتخابات وبتزويد مفوضية الانتخابات بستة مستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات حيث سيقومون بمساعدة المفوضية على تعزيز نظمها الانتخابية وموظفيها وعملياتها".

وتابعت أن "هؤلاء المستشارين سيمكنون العراقيين النازحين داخليا من التصويت من خلال التركيز على تسجيل الناخبين وضمان فعالية أنظمة التصويت الالكتروني"، موضحة أنه "سيتم تحسین القدرة الإداریة الانتخابیة علی مستوى المحافظات لدعم عملية التصویت في المناطق المحررة مؤخرا".

وأكدت السفارة أنه "سيتم أيضا مساعدة مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وضع خطة تشغيلية سليمة للانتخابات"، لافتة إلى أن "دعم المؤسسات الديمقراطية العراقية هو جزء أساسي من التزام الولايات المتحدة المستمر بعراق اتحادي ديمقراطي مزدهر وموحد".