بوغدانوف: لا خطط لمفاوضات مباشرة بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في فيينا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانف، اليوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني، إنه لا خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين وفدي المعارضة والحكومة السوريين، خلال اللقاء المرتقب يومي 25 و26 في فيينا.