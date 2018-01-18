رمزي: الحكومة السورية وافقت على حضور لقاء فيينا

أعلن نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، رمزي رمزي، اليوم الخميس، أن الحكومة السورية وافقت على الحضور إلى مفاوضات فيينا، مشيرا إلى حرص المنظمة الأممية على وجود تكامل في الأدوار بين مؤتمري سوتشي وفيينا.

© Sputnik. Alexey Filippov بوغدانوف: لا خطط لمفاوضات مباشرة بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في فيينا

القاهرة — سبوتنيك. قال رمزي، في تصريحات للصحافيين في دمشق، إن "الحكومة السورية وافقت على حضور اللقاء الخاص في فيينا يومي 25 و26 يناير الجاري".

وأشار رمزي إلى حرص المنظمة الأممية على "وجود تكامل بين سوتشي وفيينا وعلى التشاور المستمر مع الروس من أجل ضمان ذلك".

ولفت إلى أن المنظمة تطلع إلى "انخراط بناء من الأطراف السورية، الحكومة والمعارضة في لقاء فيينا"، لافتا إلى أن "مكان وتوقيت لقاء فيينا يأتي لاعتبارات تنظيمية ولوجستية".