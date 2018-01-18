شويغو ورئيسي الأركان والاستخبارات التركية يبحثون قضايا الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركي، خلوصي أكار ورئيس الاستخبارات التركية، هكان فيدان، حيث بحث المجتمعون القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط والقضايا الأخرى الراهنة.