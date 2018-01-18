ولاية كسلا السودانية تنزع السلاح غير الشرعي قسريا

أعلن حاكم ولاية "كسلا" السودانية، آدم جماع، عن بدء نزع السلاح غير الشرعي، قسريا، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية على خلفية التوترات الحاصلة مع دولة إريتريا الحدودية مع كسلا.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH الرئيس السوداني يعلن حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان

الخرطوم — سبوتنيك . ذكرت شبكة "الشروق" الإخبارية السودانية، اليوم الخميس، أن حاكم ولاية كسلا ، آدم جماع، كشف عن "شروع ولايته في مرحلة نزع السلاح قسريا"، فيما لفت إلى انتهاء عمليات حصر المركبات غير المرخصة.

وأكد جماع "استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية"، وذلك في أعقاب، ما أشارت له الحكومة السودانية، بوجود حشود عسكرية على حدودها الشرقية مع دولة إريتريا.

وحسب شبكة "الشروق" الإخبارية، التقى حاكم ولاية كسلا مع نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، اليوم الخميس، لإطلاعه على الأوضاع الجارية في الولاية، وفيما يتعلق بجمع السلاح وتطورات الأوضاع الأمنية على خلفية حالة الطوارئ المعلنة في الولاية.

ويشار إلى أن الرئيس السوداني، أعلن حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان أواخر العام المنصرم، ليكون سيرانها مدة ستة أشهر على خلفية نزع السلاح الجاري في كل البلاد.