ولاية كسلا السودانية تنزع السلاح غير الشرعي قسريا

وأكد جماع "استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية"، وذلك في أعقاب، ما أشارت له الحكومة السودانية، بوجود حشود عسكرية على حدودها الشرقية مع دولة إريتريا.
وحسب شبكة "الشروق" الإخبارية، التقى حاكم ولاية كسلا مع نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، اليوم الخميس، لإطلاعه على الأوضاع الجارية في الولاية، وفيما يتعلق بجمع السلاح وتطورات الأوضاع الأمنية على خلفية حالة الطوارئ المعلنة في الولاية.
ويشار إلى أن الرئيس السوداني، أعلن حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان أواخر العام المنصرم، ليكون سيرانها مدة ستة أشهر على خلفية نزع السلاح الجاري في كل البلاد.
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