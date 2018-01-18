"بي بي سي" تعتذر لراشد الغنوشي

قدمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الخميس، اعتذارا لزعيم "حركة النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، وذلك بسبب خطأ وقعت فيه قبل نحو شهر ونصف.

ذكر موقع "بي بي سي عربي" إنه نشر في يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني خبرا يفيد بأن الغنوشي ضمن قائمة أصدرتها دول عربية تقاطع قطر لمنظمات وأفراد بزعم التطرف والإرهاب.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "في خبر نشر على موقعنا الإلكتروني وعلى صفحاتنا الاجتماعية يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عن قائمة أصدرتها دول عربية تقاطع قطر وتضم منظمات وأفرادا بزعم التطرف والإرهاب، كتبنا خطأ أن اسم السيد راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، ورد في تلك القائمة".

وتابعت "إن اسم الغنوشي لم يرد في القائمة وليس هناك أي تلميح مقصود لاتهامه بالعلاقة مع نشاطات إرهابية".

اعتذار لراشد الغنوشي

BBC Arabic https://t.co/7oSkfoqfDM pic.twitter.com/DurL6BpiZi — BBC Arabic بي بي سي (@BBCArabic) January 18, 2018

​واختتمت بالقول "أقرت بي بي سي بالخطأ واتخذت خطوات لتصحيحه بعد فترة قصيرة من النشر. نعتذر للسيد الغنوشي عن هذا الخطأ وعن أي إزعاج نتج عنه".

وكانت "حركة النهضة" التونسية قد قررت مقاضاة "بي بي سي" العربية بتهمة "الزج باسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في قائمة شخصيات مصنفة إرهابية مؤخرا".