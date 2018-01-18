ما حقيقة صدور مذكرات اعتقال بحق قادة الحشد الشعبي

لكن مجلس قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، نفى، اليوم الخميس، صدور "أية مذكرات قبض" بحق قادة الحشد الشعبي في القضاء، مؤكدا أن ما جرى هو "استدعاء" اثنين من قياديي الحشد من قبل القوات الأمنية.

وقال نائب رئيس مجلس القضاء علي الحسيني في حديث لقناة "السومرية نيوز"، إن "اية أوامر قبض لا توجد من جهات عليا ضد قادة الحشد الشعبي"، موضحا أن "ما جرى أن قوة أمنية استدعت مسؤول منظمة بدر، عاطف النجار، وآمر فوج في الحشد الشعبي، أحمد سعد، وهذه القوة استدعتهم في موضوع محدد وهم الآن أحرار".

ونفى الحسيني أن "تكون الأوضاع في قضاء طوزخوماتو غير جيدة"، مؤكدا أن "القضاء سجل اليوم منعطفا جديدا، وهو انتخاب قائممقام جديد للقضاء، وهذا اليوم منعطف غير إدارة القضاء".

وبين الحسيني، أن "صفحات التواصل الاجتماعي تتناقل أخبارا غير دقيقة حول الأوضاع والاستقرار الأمني في قضاء طوزخوماتو"، مشددا أن "الأوضاع الآن جيدة جداً".