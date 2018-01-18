رسالة من بابا الفاتيكان إلى شيخ الأزهر

وطالب بابا الفاتيكان في رسالته الرسمية بضرورة وجود "طابع خاص للقدس".
وقال البابا فرانسيس:
"القدس لها وضع خاص تضمنه المجموعة الدولية، ويمكنها وحدها أن تحافظ على هويتها، ورسالتها الفريدة مكانا للسلام… وقيمتها الكونية، ما يتيح مستقبل مصالحة وأمل للمنطقة كلها".
وكرر البابا في الرسالة، التي جاءت بمناسبة المؤتمر الدولي لنصرة القدس الذي ينظمه الأزهر، ضرورة أن "يتم استئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى حل تفاوضي، من أجل التعايش السلمي للدولتين داخل حدود تتقرر بينهما وتعترف بها المجموعة الدولية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)