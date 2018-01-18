رسالة من بابا الفاتيكان إلى شيخ الأزهر

بعث بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، اليوم الخميس، رسالة إلى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، حول القدس.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY شيخ الأزهر يقترح 2018 عام القدس الشريف

وأعرب البابا فرانسيس في رسالة، نشرتها الفاتيكان بصورة رسمية، إلى شيخ الأزهر، عن أمله في وضع دولي للقدس، واستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى حل يقوم على وجود الدولتين.

وطالب بابا الفاتيكان في رسالته الرسمية بضرورة وجود "طابع خاص للقدس".

وقال البابا فرانسيس:

"القدس لها وضع خاص تضمنه المجموعة الدولية، ويمكنها وحدها أن تحافظ على هويتها، ورسالتها الفريدة مكانا للسلام… وقيمتها الكونية، ما يتيح مستقبل مصالحة وأمل للمنطقة كلها".

وكرر البابا في الرسالة، التي جاءت بمناسبة المؤتمر الدولي لنصرة القدس الذي ينظمه الأزهر، ضرورة أن "يتم استئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى حل تفاوضي، من أجل التعايش السلمي للدولتين داخل حدود تتقرر بينهما وتعترف بها المجموعة الدولية".