مؤتمر إعادة إعمار العراق ينضم يوما خاصا للشركات الاستثمارية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أنه في إطار مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق من المخطط تخصيص يوم للشركات الاستثمارية ورجال الأعمال من دول مختلفة، ويوم آخر لوفود البلاد المشاركة الرسمية.

موسكو — سبوتنيك. وقال الحديثي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "هنالك في المؤتمر سوف يكون يوم خاص للقطاع الخاص على مستوى شركات ومستثمرين ورجال أعمال، وهناك يوم آخر للوفود الرسمية، التي سوف تشارك في المؤتمر".

وأضاف الحديثي "هناك شركات استثمارية ورجال أعمال ومستثمرين من القطاع الخاص من العديد من دول العالم سوف تكون لهم مشاركة في المؤتمر، وهناك الدول التي ممكن أن تقوم في العراق في الفترة المقبلة بدعم الحكومة العراقية على مستوى الإعمار وعلى مستوى تأهيل البنى التحتية في العراق وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات".

ومن المخطط أن تحتضن الكويت في الفترة ما بين 12 — 14 شباط/ فبراير المقبل مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق، مشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، ويترأس المؤتمر كل من الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأشار الحديثي إلى أن مستوى تمثيل العراق في هذا المؤتمر القادم لم يحدد بعد، مشيرا إلى أن العراق سيمثل "على أعلى مستوى".

© Sputnik. Nazek Mohammed النرويج تعلن رغبتها المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت

وذّكر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية بأن دعوات وجهة لعديد من دول العالم، والدول التي لها دور على مستوى دولي ومستوى إقليمي، والدول التي لديها إمكانيات الاستثمار "في قطاعات مختلفة، كقطاع النقل، وقطاع الكهرباء والسكن ومشاريع تنموية أخرى"، والدول، التي فيها شركات مع قدرات كافية في هذا الجانب، سوف تكون مدعوة، "معظمها سوف تكون مدعوة، إذا لم تكن جميعها، سوف تكون مدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر في الكويت".

الجدير بالذكر أن عددا من الدول قد أعلنت عزمها المشاركة في المؤتمر، من بينها النرويج، التي أعلنت مؤخرا على لسان سفيرتها غير المقيمة في بغداد تونا إليزابيث، الرغبة في المشاركة في المؤتمر القادم.