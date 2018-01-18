وزير المالية المغربي: سنواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي

أعلن وزير المالية المغربي، محمد بوسعيد، اليوم الخميس، أن المغرب يطلق النظام الجديد المرن لسعر الصرف بطريقة متأنية خطوة خطوة.

© REUTERS/ POOL المغرب يتحدى التحرش بحافلات وردية اللون

وتابع "بينما يراقب عن كثب أي تأثير سلبي محتمل على القدرة الشرائية للمواطين"، بحسب "رويترز".

وقال بوسعيد الصحفيين إن "المملكة لا تتبع المسار الذي سلكته مصر في التحول إلى تعويم حر بشكل كامل لسعر الصرف".

يذكر أن المغرب بدأ يوم الإثنين الماضي، تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة المحلية "الدرهم" يشمل زيادة المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها سعر الدرهم بنسبة 2.5 بالمئة زيادة أو تراجعا بدلا من نسبة 0.3 بالمئة المطبقة حاليا على سعر الصرف الأساسي المحدد من قبل بنك المغرب.

وكانت الحكومة المغربية قد بدأت منذ نحو سنة إجراءات تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي ليصل في النهاية إلى التحرير الكامل، بعدما كان لعقود من الزمن يخضع لنظام ثابت وظل مرتبطاً باليورو والدولار.