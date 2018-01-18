الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية في الكفرة جنوب شرقي البلاد

وأوضح أن "العملية أطلق عليها اسم "غضب الصحراء" وذلك من أجل استهداف العصابات الإجرامية المنتشرة في المنطقة والتي تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عمليات الحرابة والسرقة، مضيفاً أن "تلك العصابات والجماعات تكبدت خسائر فادحة".
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله، عام 2011 خلال الصراع المسلح، ما زالت ليبيا تمر بفترة أزمة حادة، تسود فيها الآن سلطة مزدوجة — في شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا.
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