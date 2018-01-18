الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية في الكفرة جنوب شرقي البلاد

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن وحدات عسكرية من الجيش الليبي بدأت بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة الكفرة، جنوب شرقي البلاد.

© Sputnik. Mahmoud Turkia الجيش الليبي يعلن انتهاء العمليات العسكرية في مدينة بنغازي

البيضاء — سبوتنيك . وقال المسماري لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الخميس، إن "وحدات عسكرية من الجيش الليبي بدأت في تنفيذ عملية عسكرية جنوب غربي مدينة الكفرة الليبية"، مشيراً إلى "استهداف عصابات إجرامية منتشرة في تلك المنطقة".

وأوضح أن "العملية أطلق عليها اسم "غضب الصحراء" وذلك من أجل استهداف العصابات الإجرامية المنتشرة في المنطقة والتي تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عمليات الحرابة والسرقة، مضيفاً أن "تلك العصابات والجماعات تكبدت خسائر فادحة".

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله، عام 2011 خلال الصراع المسلح، ما زالت ليبيا تمر بفترة أزمة حادة، تسود فيها الآن سلطة مزدوجة — في شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا.