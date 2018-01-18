"إيقاد" تدعو لاجتماع استثنائي حول الأوضاع في جنوب السودان

دعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة، لعقد جلسة استثنائية على هامش اجتماع الدورة العادية للاتحاد الأفريقي، أواخر شهر يناير/ كانون الثاني، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لنقاش الأوضاع في دولة جنوب السودان.

© AP Photo/ Andrew Harnik الاتحاد الأفريقي يطالب بالاعتذار عن لفظ الرئيس الأمريكي "حثالة" الخرطوم — سبوتنيك : في خطاب من سكرتارية "إيقاد" إلى وزير خارجية جنوب السودان، تسلمت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، وجهت الدعاوى أهمية قصوى "لعقد جلسة استثنائية، لوزراء خارجية الدول الأعضاء في إيقاد، لمناقشة الأوضاع في دولة جنوب السودان، وكيفية تقدمها للأمام".





وأشارت "إيقاد" الأفريقية، أن الجلسة الاستثنائية ستعقد يوم السبت، الموافق 27 كانون الأول/ يناير الحالي، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الدورة العادية الـ30 لمجلس الاتحاد الأفريقي".





والجدير بالذكر، أن جنوب السودان ، عانى من صراع عسكري منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013 بين قوات الجيش الشعبي الحكومي وقوات المعارضة، بقيادة النائب الأسبق، لرئيس جنوب السودان، ريك مشار، على خلفية اتهامات متبادلة بين الجانبين حول الصراع على السلطة.





وستنعقد الدورة العادية الثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في الفترة من 22 إلى 29 يناير، وستحمل شعار "الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل أفريقيا"، في مقر الاتحاد الأفريقي في عاصمة أثيوبيا، أديس أبابا.