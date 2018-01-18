الأردن: إسرائيل اعتذرت رسميا وندمت على حادث السفارة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، أن إسرائيل عبرت عن أسفها وندمها رسميا عن حادثة الشهيد رائد زعيتر وحادثة السفارة الإسرائيلية في عمان.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن إسرائيل تعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة وتعويض ذوي شهيدي السفارة الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر.

وأضاف أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية "عبرت فيها عن أسف الحكومة وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان التي وقعت في تموز/ يوليو من العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر".

وأشار المومني إلى أن إسرائيل تعهدت رسميا من خلال المذكرة، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة، كما تعهدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتابع المومني في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، "الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية، لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة، من أجل عودة السفير ومن ضمنها الإجراءات القانونية كافة".

وأوضح أن "الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض".