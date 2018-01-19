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    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    "أنصار الله" تقصف مواقع للجيش السعودي بقذائف المدفعية

    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    سقط 16 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بينهم قيادي بين قتيل وجريح بقصف شنته قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    صنعاء — سبوتنيك. وأوضح موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت"، أن مدفعية قوات الرئيس هادي قصفت يوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني، مواقع وتجمعات لمسلحي "أنصار الله" في منطقة العنين والقحفة بمديرية جبل حبشي، ما أسفر عن مقتل 10 بينهم نائب قائد قطاع العنين أحمد عبدالرحمن الموهبي وإصابة 6".

    وأشار، إلى مصرع 2 من "أنصار الله" وجرح 2 آخرين بمواجهات عنيفة دارت بين الجيش اليمني والحوثيين في منطقتي البركنة والمضابي بمديرية مقبنة امتدت إلى مواقع في جبل قهبان وتبة القوز جنوب المديرية.

    في الأثناء، أفاد مصدر ميداني في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك" بأن مدفعية الجماعة استهدفت تجمعات لقوات الرئيس هادي في مديرية حيفان، كما قصفت مواقع شرق منطقة الهاملي في مديرية موزع، مخلفةً قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.

    وأضاف أن طيران التحالف شن 6 غارات على منطقتي العمري وحوزان في مديرية ذوباب.

    إلى ذلك، قُتل 3 من مسلحي أنصار الله وأصيب آخران بنيران الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط اليمن.

    ووفقاً لـ"26 سبتمبرنت" فإن وحدة من قوات الرئيس هادي قنصت 3 من مسلحي "أنصار الله" في جبل البير وباعرف في مديرية ناطع وأصابت 2 آخرين.

    قوات سعودية
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    تعزيزات عسكرية سعودية تصل بحرا إلى اليمن
    في السياق، قصف طيران التحالف بغارات تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" ومخزن أسلحة في شعب لبان بمديرية ناطع، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات واحتراق المخزن.

    على صعيد آخر، دارت معارك عنيفة بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

    وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" إن الجيش اليمني نفذ زحفاً على مزارع النسيم وقرية المخازن الاستراتيجية شمال شرقي ميدي المحاذية لقرية الحثيرة في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

    ولفت، إلى أن مسلحي "أنصار الله" تمكنوا من صد هجوم قوات الرئيس هادي، عقب معارك استمرت 5 ساعات ساند خلالها طيران التحالف الجيش اليمني بـ 14 غارة.

    مشيراً إلى مصرع وإصابة العديد في صفوف القوات الحكومية وإعطاب 7 آليات عسكرية وإحراق مخزن أسلحة.

    مضيفاً أن طيران التحالف قصف مصنعاً للثلج في مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة.

    في محافظة الضالع وسط اليمن، قصف مسلحو "أنصار الله" بصواريخ الكاتيوشا تجمعاً للجيش اليمني في معسكر الصدرين ما أسفر عن إلحاق خسائر في صفوفهم، وفق مصدر محلي.

    أما في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بغارتين لطيران التحالف على الطريق العام في منطقة الرزامات بمديرية الصفراء، كما أغار طيران التحالف على مناطق البقع وبير الحمدي وطيبة الاسم في مديرية كتاف بـ 5 غارات.

    وشنت القوات السعودية قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مديريات حيدان ومنبه وغمر ورازح الواقعة على الشريط الحدودي.

    وبشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في محافظة صعدة بأن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بقذائف المدفعية مواقع للجيش السعودي في قرية قوى، وأعطبوا آلية عسكرية سعودية في موقع العبادية بقطاع جازان.

    كما استهدفت مدفعية الحوثيين تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الشرفة والشبكة في قطاع نجران.

    انظر أيضا:

    اليمن يناشد السعودية تنفيذ وعدها لإنقاذ الشعب اليمني
    تقرير: الجيش السعودي مقبل على استخدام أشهر سلاح في العالم
    أول فيديو لصاروخ "أنصار الله" على مدينة الرياض في السعودية
    الإمارات تضرب "أنصار الله" بأقوى راجمة صواريخ في العالم (صور+فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الأزمة اليمنية, معارك, الجيش السعودي, أنصار الله, اليمن, السعودية
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