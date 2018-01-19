وكالة عالمية تتهم الأمن اللبناني باختراق هواتف آلاف الأشخاص حول العالم

وجاء في التقرير "الهجمات التي أحكمت السيطرة على هواتف "أندرويد" الذكية، سمحت للقراصنة بتحويلها إلى أجهزة لمراقبة ضحايا وبسرقة أي بيانات منها دون الكشف عن ذلك. ولم يعثر على أي دليل بأن مستخدمي هواتف "أبل" قد استهدفوا، وهو ما قد يعكس ببساطة شعبية "أندرويد" في الشرق الأوسط".
وأوضح الباحث الأمني الرئيسي في "إلكترونك فرونتير"، مايكل فلوسمان لـ"رويترز"، أن "المؤسسة وشركة "لوك آوت" استفادتا من فشل مجموعة التجسس الإلكتروني في لبنان في تأمين خوادم القيادة والتحكم الخاصّة بهما، مما فتح فرصة لربطهم بالمديرية العامة للأمن العام في لبنان"، مركزاً على أنه "بالنظر إلى الخوادم التي سجلت ذلك، وبالاقتران مع القدرة على التعرف على المحتوى المسروق للضحايا: أعطانا ذلك إشارة جيدة للغاية حول منذ متى كانوا يعملون".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)