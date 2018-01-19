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13:52 19 يناير/ كانون الثاني 2018
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    ميناء بحري

    إغلاق موانئ في مصر بسبب سوء الطقس

    © AFP 2018/ Park Ji-Hwan
    العالم العربي
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    أدى سوء الطقس الذي تشهده مصر، منذ أمس الخميس، لإغلاق عدد من الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط.

    القاهرة- سبوتنيك. ومنذ الساعات الأولى من، صباح اليوم الجمعة، قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ بور توفيق والزيتيات، كما أغلقت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ميناء الأدبية.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik. Sergei Guneev
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    وجاء إغلاق الموانئ بعد تزايد سرعة الرياح والتي وصلت لـ 26 عقدة وارتفاع الأمواج من ثلاثة إلى أربعة أمتار مع اضطراب بحالة البحر. كما قررت إدارة ميناء الصيد بمدينة برج البرلس الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، مواصلة إغلاق الميناء لليوم الثالث، نتيجة سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر.

    وأدى الطقس السيء في مصر إلى تأخر إقلاع عشر رحلات بمطار القاهرة كانت متوجهة لدول الكويت والإمارات والسعودية والأردن.

    وتضرب مصر موجة من الطقس السيء، منذ أمس الخميس، حيث انهمرت الأمطار الغزيرة على المناطق الساحلية من البلاد، كما نشطت الرياح المحملة بالأتربة، ما أدى لانخفاض الرؤية الأفقية، حيث حذرت إدارات المرور بالبلاد من القيادة على الطرق السريعة.

    عبد الفتاح السيسي وعمر البشير و هيلا ميريام ديسالين
    © AFP 2018/
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    وتوقع خبراء الأرصاد استمرار التقلبات في الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية في شمال البلاد، خاصة جهة الشرق، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، خاصة في شرق البحر المتوسط.

    وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى وسط سيناء ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

    وتوقع الخبراء أن يكون البحر المتوسط مضطرباً جدا، مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فمعتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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