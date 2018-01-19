وحدات حماية الشعب الكردية: تركيا تقصف عفرين بكثافة منذ منتصف الليل

قالت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، إن القوات التركية بدأت قصف عفرين منذ منتصف الليل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الوحدات الكردية قوله: "إن القوات التركية تقصف منطقة عفرين بكثافة منذ منتصف الليل".

وتابع المتحدث: "القوات التركية تقصف منطقة عفرين من تركيا وتستهدف قرى كردية"، مؤكدا أن وحدات حماية الشعب سترد بأقوى شدة على أي هجوم على عفرين.

وأوضح المتحدث أن القوات التركية أطلقت قرابة 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا في قصف من الأراضي التركية بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستمر حتى صباح اليوم الجمعة.

ووصف المتحدث القصف بأنه الأعنف منذ أن صعدت أنقرة تهديداتها بالقيام بعمل عسكري ضد المنطقة الكردية.

وكان وزير الدفاع التركي، نور الدين الوزير جينكيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن "عملية عفرين بسوريا بدأت فعليا بقصف عبر الحدود"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتطلب أي تأخير.