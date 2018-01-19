اتفاق سعودي عراقي لتطوير منفذ عرعر الحدوي وتعزيز التعاون

وأضافت، أن "الجانبين ناقشا عددا من القضايا المهمة من بينها العمل على تأهيل منفذي عرعر وجميمة الحدوديين والبداية ستكون من منفذ عرعر، وفي هذا الإطار وقع الطرفان مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير المنفذين، كما جرى أيضا بحث تطوير التعاون في الجانب الجمركي وقد تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى في هذا الشأن"، لافتا إلى أن "الجانبين اتفقا على تشكيل عدد من اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم ويتم التوصل إليه من تفاهمات واتفاقات بين البلدين".
وأكد الجميلي بحسب البيان، "وجود رغبة حقيقية بين البلدين لتعميق العلاقات وتمتينها من خلال تفعيل الجوانب الاستثمارية"، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى "الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في العراق، سيما أن هناك ١٥٧ مشروعا استثماريا استراتيجيا ومتوسطا".
يذكر أن منفذ عرعر الحدودي مع السعودية والذي افتتح منتصف العام الماضي للأغراض التجارية أغلق قبل أكثر من 30 عاما، ويتم افتتاحه في كل عام أمام حجاج بيت الله الحرام لغرض أداء فريضة الحج ويتم إغلاقه بعد عودتهم.
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